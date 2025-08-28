Відео
Головна Новини дня Зеленський та Ердоган обговорили безпекові гарантії для України

Зеленський та Ердоган обговорили безпекові гарантії для України

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 16:23
Зеленський провів розмову з Ердоганом — обговорили участь Туреччини у гарантіях безпеки для України
Реджеп Ердоган і Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з турецьким лідером Реджепом Ердоганом. Головною темою розмови стали гарантії безпеки для України після закінчення війни.

Про це повідомили на сторінці Адміністрації Президента Туреччини у соціальній мережі NSocial 28 серпня, пише Anadolu.

Читайте також:

Туреччина зробить внесок у безпеку України

Під час зустрічі обговорювалися двосторонні відносини між Туреччиною та Україною, а також мирні переговори між Україною та Росією.

Ердоган наголосив, що Анкара уважно стежить за контактами на Алясці та у Вашингтоні, продовжує докладати зусиль для завершення війни та встановлення сталого миру, а після його досягнення готова й надалі робити внесок у безпеку України.

Турецький лідер підкреслив, що справедливе вирішення українсько-російської війни можливе, а переговори між сторонами мають бути посилені та продовжені. Він також заявив про готовність Туреччини сприяти високорівневим контактам, які можуть "прокласти шлях до миру".

Нагадаємо, лідери країн ЄС відреагували на масований обстріл Києва у ніч проти 28 серпня. 

Як стало відомо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про новий пакет санкцій проти РФ після нічної атаки на столицю України.

Володимир Зеленський переговори Реджеп Ердоган війна в Україні гарантії безпеки
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
