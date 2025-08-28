Видео
Главная Новости дня Зеленский и Эрдоган обсудили гарантии безопасности для Украины

Зеленский и Эрдоган обсудили гарантии безопасности для Украины

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 16:23
Зеленский провел разговор с Эрдоганом - обсудили участие Турции в гарантиях безопасности для Украины
Реджеп Эрдоган и Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Главной темой разговора стали гарантии безопасности для Украины после окончания войны.

Об этом сообщили на странице Администрации Президента Турции в социальной сети NSocial 28 августа, пишет Anadolu.

Читайте также:

Турция сделает вклад в безопасность Украины

Во время встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Украиной, а также мирные переговоры между Украиной и Россией.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара внимательно следит за контактами на Аляске и в Вашингтоне, продолжает прилагать усилия для завершения войны и установления устойчивого мира, а после его достижения готова и в дальнейшем вносить вклад в безопасность Украины.

Турецкий лидер подчеркнул, что справедливое решение украинско-российской войны возможно, а переговоры между сторонами должны быть усилены и продолжены. Он также заявил о готовности Турции способствовать высокоуровневым контактам, которые могут "проложить путь к миру".

Напомним, лидеры стран ЕС отреагировали на массированный обстрел Киева в ночь на 28 августа.

Как стало известно, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о новом пакете санкций против РФ после ночной атаки на столицу Украины.

