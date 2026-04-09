Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський: США проігнорували докази співпраці РФ та Ірану

Зеленський: США проігнорували докази співпраці РФ та Ірану

Ua ru
Дата публікації: 9 квітня 2026 10:36
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати Америки проігнорували докази співпраці Росії та Ірану. За його словами, американці довіряють російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це глава держави сказав в інтервʼю Rai, передає Новини.LIVE.

Співпраця США та Ірану

Зеленський зазначив, що Штати проігнорували переконливі докази співпраці Росії та Ірану, оскільки довіряють Володимиру Путіну.

Російські супутники здійснили зйомку ключових об’єктів енергетичної інфраструктури в країнах Перської затоки та Ізраїлі, а також зафіксували розташування американських військових баз у регіоні.

Кремль передавав іранському режиму деталі для сприяння його атакам. 

"Я сказав це публічно. Чи відчули ми, можливо, реакцію Сполучених Штатів на Росію, реакцію типу "вони повинні все це зупинити?" Проблема в тому, що вони довіряють Путіну. І це ганьба", — каже Зеленський. 

За його словами, команда Трампа не до кінця розуміє реальні наміри Росії.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, допомога Росії для Ірану допомагає Тегерану завдавати прицільних ударів. Зокрема, Москва надала розвіддані щодо енергосистеми Ізраїлю. Йдеться про близько 50 обʼєктів.

Раніше Financial Times писало, що Росія передає Ірану дрони, ліки та продукти. Ймовірно, йдеться про "Герань-2". Співпраця між країнами відбувається таємно.

Володимир Зеленський США Іран
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації