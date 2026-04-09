Зеленський: США проігнорували докази співпраці РФ та Ірану

Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати Америки проігнорували докази співпраці Росії та Ірану. За його словами, американці довіряють російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це глава держави сказав в інтервʼю Rai.

Співпраця США та Ірану

Зеленський зазначив, що Штати проігнорували переконливі докази співпраці Росії та Ірану, оскільки довіряють Володимиру Путіну.

Російські супутники здійснили зйомку ключових об’єктів енергетичної інфраструктури в країнах Перської затоки та Ізраїлі, а також зафіксували розташування американських військових баз у регіоні.

Кремль передавав іранському режиму деталі для сприяння його атакам.

Читайте також:

"Я сказав це публічно. Чи відчули ми, можливо, реакцію Сполучених Штатів на Росію, реакцію типу "вони повинні все це зупинити?" Проблема в тому, що вони довіряють Путіну. І це ганьба", — каже Зеленський.

За його словами, команда Трампа не до кінця розуміє реальні наміри Росії.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, допомога Росії для Ірану допомагає Тегерану завдавати прицільних ударів. Зокрема, Москва надала розвіддані щодо енергосистеми Ізраїлю. Йдеться про близько 50 обʼєктів.

Раніше Financial Times писало, що Росія передає Ірану дрони, ліки та продукти. Ймовірно, йдеться про "Герань-2". Співпраця між країнами відбувається таємно.