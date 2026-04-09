Зеленский: США проигнорировали доказательства сотрудничества РФ и Ирана

Дата публикации 9 апреля 2026 10:36
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты Америки проигнорировали доказательства сотрудничества России и Ирана. По его словам, американцы доверяют российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом глава государства сказал в интервью Rai, передает Новини.LIVE.

Сотрудничество США и Ирана

Зеленский отметил, что Штаты проигнорировали убедительные доказательства сотрудничества России и Ирана, поскольку доверяют Владимиру Путину.

Российские спутники осуществили съемку ключевых объектов энергетической инфраструктуры в странах Персидского залива и Израиле, а также зафиксировали расположение американских военных баз в регионе.

Кремль передавал иранскому режиму детали для содействия его атакам.

"Я сказал это публично. Почувствовали ли мы, возможно, реакцию Соединенных Штатов на Россию, реакцию типа "они должны все это остановить?" Проблема в том, что они доверяют Путину. И это позор", — говорит Зеленский.

По его словам, команда Трампа не до конца понимает реальные намерения России.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, помощь России для Ирана помогает Тегерану наносить прицельные удары. В частности, Москва предоставила разведданные по энергосистеме Израиля. Речь идет об около 50 объектах.

Ранее Financial Times писало, что Россия передает Ирану дроны, лекарства и продукты. Вероятно, речь идет о "Герань-2". Сотрудничество между странами происходит тайно.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
