Президент України Володимир Зеленський, російський диктатор Володимир Путін. Фото: Ritzau Scanpix/Emil Helms/via REUTERS, Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS. Колаж: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може втратити мільйон людей, якщо спробує захопити ще 6 тисяч кілометрів квадратних території. За його словами, Москва продовжує вимагати частину української території.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю Al Jazeera, передає Новини.LIVE.

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Втрати Росії у війні

Зеленський заявив, що Росія претендує на частину українських земель. За його словами, спроба окупувати ці території може обернутися для РФ втратами мільйона людей.

Зеленський також наголосив, що там розташовані українські населені пункти та оборонні позиції, а будь-які територіальні поступки лише підштовхнуть Москву до нових вимог.

Удар по російських суднах

Український лідер підтвердив удари по російських військових суднах у Балтійському морі.

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Коментуючи операцію поблизу Лівії, Зеленський зазначив, що її ціллю були російські сили. Водночас президент визнав наявність помилок і наголосив, що виправляти ситуацію необхідно дипломатичними засобами.

Пакет перемоги

Зеленський розповів, що раніше пропонував лідеру США Дональду Трампу так званий "пакет перемоги". Його ідея полягала в тому, щоб США попередили Росію про готовність передати Україні значний обсяг озброєння, якщо Москва не припинить війну.

На його думку, така заява могла б посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна.

Як писали Новини.LIVE, Володимир Зеленський повідомив, що Київ готовий зупинити бойові дії на поточній лінії зіткнення та розпочати дипломатичний діалог. Президент вважає таку позицію значною поступкою з боку України.

Також Зеленський підтвердив готовність Києва підтримати домовленість про взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Однак для запровадження такого перемир’я потрібна згода Москви.