Президент Украины Владимир Зеленский, российский диктатор Владимир Путин. Фото: Ritzau Scanpix/Emil Helms/via REUTERS, Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS. Коллаж: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может потерять миллион человек, если попытается захватить ещё 6 тысяч квадратных километров территории. По его словам, Москва продолжает претендовать на часть украинской территории.

Об этом глава государства сказал в интервью Al Jazeera, передает Новини.LIVE.

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Потери России в войне

Зеленский заявил, что Россия претендует на часть украинских земель. По его словам, попытка оккупировать эти территории может обернуться для РФ потерями в миллион человек.

Зеленский также подчеркнул, что там расположены украинские населенные пункты и оборонительные позиции, а любые территориальные уступки лишь подтолкнут Москву к новым требованиям.

Удар по российским судам

Украинский лидер подтвердил нанесение ударов по российским военным судам в Балтийском море.

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Комментируя операцию вблизи Ливии, Зеленский отметил, что её целью были российские силы. В то же время президент признал наличие ошибок и подчеркнул, что исправлять ситуацию необходимо дипломатическими средствами.

Пакет победы

Зеленский рассказал, что ранее предлагал лидеру США Дональду Трампу так называемый «пакет победы». Его идея заключалась в том, чтобы США предупредили Россию о готовности передать Украине значительный объем вооружения, если Москва не прекратит войну.

По его мнению, такое заявление могло бы усилить давление на российского диктатора Владимира Путина.

Как писали Новини.LIVE, Владимир Зеленский сообщил, что Киев готов остановить боевые действия на текущей линии соприкосновения и начать дипломатический диалог. Президент считает такую позицию значительной уступкой со стороны Украины.

Также Зеленский подтвердил готовность Киева поддержать договоренность о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Однако для введения такого перемирия необходимо согласие Москвы.