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Головна Новини дня Зеленський сьогодні може вдруге зустрітися з Трампом у Нью-Йорку

Зеленський сьогодні може вдруге зустрітися з Трампом у Нью-Йорку

Ua ru
22 вересня 2026 22:46
Ексклюзив
Зеленський може ще раз зустрітися з Трампом у Нью-Йорку 22 вересня
Володимир Зеленський на зустрічі з Дональдом Трампом. Фото: Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський 22 вересня перебуває у Нью-Йорку, де бере участь у заходах 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН та проводить міжнародні зустрічі. Увечері за місцевим часом глава української держави разом із першою леді Оленою Зеленською планує відвідати неформальний дипломатичний прийом президента США Дональда Трампа для лідерів країн – учасниць Генасамблеї, де може відбутися ще одна неформальна зустріч президентів.

Про це передає журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Зустріч Зеленського і Трампа у Нью-Йорку

Новина доповнюється...

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Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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