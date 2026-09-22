Зеленский может вновь встретиться с Трампом в Нью-Йорке 22 сентября

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Президент Украины Владимир Зеленский 22 сентября находится в Нью-Йорке, где принимает участие в мероприятиях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и проводит международные встречи. Вечером по местному времени глава украинского государства вместе с первой леди Еленой Зеленской планирует посетить неформальный дипломатический прием президента США Дональда Трампа для лидеров стран-участниц Генассамблеи, где может состояться еще одна неформальная встреча президентов.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке

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