Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский сегодня может во второй раз встретиться с Трампом в Нью-Йорке

Зеленский сегодня может во второй раз встретиться с Трампом в Нью-Йорке

Ua ru
22 сентября 2026 22:46
Эксклюзив
Зеленский может вновь встретиться с Трампом в Нью-Йорке 22 сентября
Срочная новость. Иллюстрация: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский 22 сентября находится в Нью-Йорке, где принимает участие в мероприятиях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и проводит международные встречи. Вечером по местному времени глава украинского государства вместе с первой леди Еленой Зеленской планирует посетить неформальный дипломатический прием президента США Дональда Трампа для лидеров стран-участниц Генассамблеи, где может состояться еще одна неформальная встреча президентов.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Реклама

Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке

Новость пополняется...

Читайте также:
Владимир Зеленский Дональд Трамп Нью-Йорк встреча
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации