День пам’яті жертв Голокосту — Зеленський переповів історії людей, які вижили в Аушвіці

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У понеділок, 27 січня, Україна разом з усім світом вшановує пам’ять жертв Голокосту й засуджує нацизм. Для тисяч євреїв, що вижили, цей день став другим днем народження.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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Що сказав Зеленський

Зеленський підкреслив, що свідчення очевидців про трагедію Голокосту є важливими, щоб пам’ятати про страждання мільйонів, які загинули.

"Їх залишилося зовсім небагато — людей, які вижили в концтаборі Аушвіц. Сьогодні вони говорили до лідерів майже 60 країн і до всього світу. Про те, якими безжальними можуть бути люди, чий розум отруєний ненавистю. Про те, через що довелося пройти в’язням таборів. І про те, як вони були звільнені 27 січня 80 років тому", — сказав Президент.

Володимир Зеленський на церемонії пам'яті в Аушвіці. Фото: ОП

Глава держави додав, що для тисяч євреїв, що вижили, цей день став другим днем народження. Але мільйони людей загинули.

"Сьогодні разом зі світом Україна вшановує пам’ять жертв Голокосту й засуджує нацизм. Кожен, хто вкладається у ненависть, програє. Кожен, хто рятує життя, отримає вдячність світу", — підсумував Зеленський.

Церемонія пам'яті. Фото: ОП

Нагадаємо, 27 січня Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії, що відбувається з нагоди 80-ї річниці визволення в’язнів найбільшого нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау в Польщі. Коли глава української держави запалив і поставив свічку — зала вибухнула оплесками.