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Зеленский сказал, что услышал от людей, выживших в Аушвице

27 января 2025 22:34
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
День памяти жертв Холокоста — Зеленский пересказал истории людей, выживших в Аушвице
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В понедельник, 27 января, Украина вместе со всем миром чтит память жертв Холокоста и осуждает нацизм. Для тысяч выживших евреев этот день стал вторым днем рождения.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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Зеленский подчеркнул, что свидетельства очевидцев о трагедии Холокоста важны, чтобы помнить о страданиях миллионов погибших.

"Их осталось совсем немного — людей, которые выжили в концлагере Аушвиц. Сегодня они говорили к лидерам почти 60 стран и ко всему миру. О том, какими безжалостными могут быть люди, чей разум отравлен ненавистью. О том, через что пришлось пройти узникам лагерей. И о том, как они были освобождены 27 января 80 лет назад", — сказал Президент.

Зеленский на церемонии в Аушвице
Владимир Зеленский на церемонии памяти в Аушвице. Фото: ОП

Глава государства добавил, что для тысяч выживших евреев этот день стал вторым днем рождения. Но миллионы людей погибли.

"Сегодня вместе с миром Украина чтит память жертв Холокоста и осуждает нацизм. Каждый, кто вкладывается в ненависть, проигрывает. Каждый, кто спасает жизни, получит благодарность мира", — подытожил Зеленский.

Церемония памяти в Аушвице
Церемония памяти. Фото: ОП

Напомним, 27 января Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии, происходящей по случаю 80-й годовщины освобождения узников крупнейшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Польше. Когда глава украинского государства зажег и поставил свечу — зал взорвался аплодисментами.

Владимир Зеленский Польша Холокост президент День памяти жертв Холокоста

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