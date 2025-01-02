Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори глави держави можуть відбутися лише після завершення активних бойових дій. Також має бути скасований воєнний стан.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю для телемарафону "Єдині новини" у четвер, 2 січня.

Читайте також:

Коли в Україні відбудуться вибори президента

"Під час воєнного стану вибори неможливі. Однак, якщо завершиться гаряча стадія війни, ми матимемо сильну армію, потужний пакет зброї та гарантії безпеки. Тоді буде підстава для скасування воєнного стану. А без нього парламент зможе ухвалити рішення про дату виборів", — сказав Зеленський.

Також він перерахував умови для виборів. Насамперед, це закінчення гарячої фази бойових дій, збереження сильної армії та безпеки та скасування воєнного стану в Україні.

Президент наголосив, що питання виборів залежить від подальшого розвитку подій на фронті та гарантій стабільності всередині країни.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що наразі не фокусується на можливості балотуватися на другий президентський термін. За його словами, наразі це не мета.

Також ми повідомляли, що Зеленський вважає, що новий очільник Білого дому здатний зупинити війну. Як відомо, інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа відбудеться 20 січня 2025 року.