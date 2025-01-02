Когда в Украине пройдут выборы президента

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы главы государства могут пройти только после завершения активных боевых действий. Также должно быть отменено военное положение.

Об этом Зеленский сказал в интервью для телемарафона "Єдині новини" в четверг, 2 января.

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"Во время военного состояния выборы невозможны. Однако, если завершится горячая стадия войны, у нас будет сильная армия, мощный пакет оружия и гарантии безопасности. Тогда будет основание для отмены военного положения. А без него парламент сможет принять решение о дате выборов", — сказал Зеленский.

Также он перечислил условия выборов. В первую очередь, это окончание горячей фазы боевых действий, сохранение сильной армии и безопасности и отмена военного положения в Украине.

Президент подчеркнул, что вопрос выборов зависит от дальнейшего развития событий на фронте и гарантий стабильности внутри страны.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что пока не фокусируется на возможности баллотироваться на второй президентский срок. По его словам, сейчас это не цель.

Также мы сообщали, что Зеленский считает, что новый глава Белого дома способен остановить войну. Как известно, инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года.