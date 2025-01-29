Призупинення допомоги від США — Зеленський сказав, яким програмам компенсують втрату коштів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Низка критичних програм, які раніше фінансувалися за рахунок американської підтримки, наразі призупинені. Україна знайшла кошти на фінансування ключових проєктів.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у зверненні в середу, 29 січня.

Читайте також:

Які програми профінансують

За словами Зеленського, деякі ключові програми профінансують за внутрішні українські кошти, а також ведуться переговори з європейськими партнерами щодо залучення додаткового фінансування

"Енергетика — були програми щодо розподіленої генерації, інші програми стійкості для українських громад, для міст і сіл. Друге питання — це ветеранські проєкти, яких багато було, і є, і буде в регіонах, у громадах наших. Ветеранські хаби, лінії підтримки, допомога у створенні власних бізнесів ветеранами. І третє – пункти пропуску на кордоні — це те, що будувалось у взаємодії з партнерами. Нові сучасні пункти пропуску для того, щоб економічна активність була швидше, а робота митників – прозорішою. Зокрема, це проєкти в портах. Реально — економічна безпека. Будемо на це шукати більший внутрішній ресурс", — сказав Президент.

Глава держави підкреслив, що є певні питання і по лінії Міністерства охорони здоров’я, в також у галузі кібербезпеки. Проте, за словами українського лідера, цими питаннями займаються.

"Доручив також продовжувати аудит призупинених напрямів допомоги від Сполучених Штатів Америки, і саме на гуманітарних напрямах, на безпекових та соціальних має бути більше нашої і європейської активності. Щоб зараз, поки триває напрацювання нової американської політики, ми підтримали людей", — підсумував Зеленський.

Повідомлення Зеленського у Facebook

Нагадаємо, 29 січня після сильного тиску з боку республіканців, адміністрація президента США Дональда Трампа розблокувала раніше заморожену федеральну допомогу. Також було відновлено частину програм міжнародної допомоги. Водночас поки невідомо, чи рішення вплине на розблокування фінансування української філії USAID.