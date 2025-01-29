Приостановление помощи от США — Зеленский сказал, каким программам компенсируют потерю средств

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Ряд критических программ, которые ранее финансировались за счет американской поддержки, сейчас приостановлены. Украина нашла средства на финансирование ключевых проектов.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в обращении в среду, 29 января.

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По словам Зеленского, некоторые ключевые программы профинансируют за внутренние украинские средства, а также ведутся переговоры с европейскими партнерами по привлечению дополнительного финансирования

"Энергетика — были программы по распределенной генерации, другие программы устойчивости для украинских общин, городов и сел. Второй вопрос — это ветеранские проекты, которых было, есть и будет много в регионах, в наших общинах. Ветеранские хабы, линии поддержки, помощь в создании собственных бизнесов ветеранами. Третье — пункты пропуска на границе — это то, что строилось во взаимодействии с партнерами. Новые современные пункты пропуска для того, чтобы экономическая активность была быстрее, а работа таможенников — прозрачнее. В частности, это проекты в портах. Реальная экономическая безопасность. Будем искать на это больший внутренний ресурс", — сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что есть определенные вопросы и по линии Министерства здравоохранения, а также в сфере кибербезопасности. Однако, по словам украинского лидера, этими вопросами уже занимаются.

"Поручил также продолжать аудит приостановленных направлений помощи от Соединенных Штатов Америки, и именно в гуманитарных, в безопасности и социальных сферах должно быть больше нашей и европейской активности. Чтобы сейчас, пока идет разработка новой американской политики, мы поддержали людей", — подытожил Зеленский.

Сообщение Зеленского в Facebook

Напомним, 29 января после сильного давления со стороны республиканцев, администрация президента США Дональда Трампа разблокировала ранее замороженную федеральную помощь. Также была восстановлена часть программ международной помощи. В то же время пока неизвестно, повлияет ли решение на разблокирование финансирования украинского филиала USAID.