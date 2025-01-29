Приостановление помощи от США — Зеленский сказал, каким программам компенсируют потерю средств

Зеленский сказал, каким программам компенсируют потерю денег США
Ряд критических программ, которые ранее финансировались за счет американской поддержки, сейчас приостановлены. Украина нашла средства на финансирование ключевых проектов.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в обращении в среду, 29 января.
Какие программы профинансируют
По словам Зеленского, некоторые ключевые программы профинансируют за внутренние украинские средства, а также ведутся переговоры с европейскими партнерами по привлечению дополнительного финансирования
"Энергетика — были программы по распределенной генерации, другие программы устойчивости для украинских общин, городов и сел. Второй вопрос — это ветеранские проекты, которых было, есть и будет много в регионах, в наших общинах. Ветеранские хабы, линии поддержки, помощь в создании собственных бизнесов ветеранами. Третье — пункты пропуска на границе — это то, что строилось во взаимодействии с партнерами. Новые современные пункты пропуска для того, чтобы экономическая активность была быстрее, а работа таможенников — прозрачнее. В частности, это проекты в портах. Реальная экономическая безопасность. Будем искать на это больший внутренний ресурс", — сказал Президент.
Глава государства подчеркнул, что есть определенные вопросы и по линии Министерства здравоохранения, а также в сфере кибербезопасности. Однако, по словам украинского лидера, этими вопросами уже занимаются.
"Поручил также продолжать аудит приостановленных направлений помощи от Соединенных Штатов Америки, и именно в гуманитарных, в безопасности и социальных сферах должно быть больше нашей и европейской активности. Чтобы сейчас, пока идет разработка новой американской политики, мы поддержали людей", — подытожил Зеленский.
Напомним, 29 января после сильного давления со стороны республиканцев, администрация президента США Дональда Трампа разблокировала ранее замороженную федеральную помощь. Также была восстановлена часть программ международной помощи. В то же время пока неизвестно, повлияет ли решение на разблокирование финансирования украинского филиала USAID.
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