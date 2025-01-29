Призупинення допомоги США — у Трампа розблокували фінансування, але є нюанс

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Адміністративно-бюджетний офіс адміністрації президента США Дональда Трампа розблокував раніше заморожену федеральну допомогу. Рішення прийняли після сильного тиску з боку республіканців.

Про це повідомляє The Hill у середу, 29 січня.

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Допомогу розблоковано, але є нюанс

Призупинення федеральної допомоги паралізувало багато програм і спричинило величезне обурення на Капітолійському пагорбі. За словами одного з сенаторів від Республіканської партії, рішення про розблокування фінансування було прийняте під сильним закулісним тиском з боку республіканських законодавців.

Наказ про розблокування федеральної допомоги підписав виконуючий обов’язки директора бюджетного управління Білого дому Метью Вет.

Сенатори від Республіканської партії отримували численні дзвінки від лідерів громад, які висловлювали занепокоєння через втрату федеральних грантів.

Найбільшим проблемним випадком став збій веб-порталу Medicaid, який торкнувся багатьох штатів і викликав широкий суспільний резонанс у США.

Водночас поки невідомо, чи рішення вплине на розблокування фінансування української філії USAID.

Раніше адміністрація президента США Дональда Трампа відновила частину програм міжнародної допомоги, які раніше були заморожені на 90 днів. А дипломати звернулися до держсекретаря Марка Рубіо з проханням зробити виняток для України.