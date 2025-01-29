Приостановка помощи США — у Трампа разблокировали финансирование, но есть нюанс

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Административно-бюджетный офис администрации президента США Дональда Трампа разблокировал ранее замороженную федеральную помощь. Решение приняли после сильного давления со стороны республиканцев.

Об этом сообщает The Hill в среду, 29 января.

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Помощь разблокирована, но есть нюанс

Приостановка федеральной помощи парализовала многие программы и вызвала огромное возмущение на Капитолийском холме. По словам одного из сенаторов от Республиканской партии, решение о разблокировании финансирования было принято под сильным закулисным давлением со стороны республиканских законодателей.

Приказ о разблокировании федеральной помощи подписал исполняющий обязанности директора бюджетного управления Белого дома Мэтью Вет.

Сенаторы от Республиканской партии получали многочисленные звонки от лидеров общин, которые выражали беспокойство из-за потери федеральных грантов.

Самым крупным проблемным случаем стал сбой веб-портала Medicaid, который затронул многие штаты и вызвал широкий общественный резонанс в США.

В то же время пока неизвестно, повлияет ли решение на разблокирование финансирования украинского филиала USAID.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа восстановила часть программ международной помощи, которые ранее были заморожены на 90 дней. А дипломаты обратились к госсекретарю Марку Рубио с просьбой сделать исключение для Украины.