Зеленський: сигнали Трампа ближчі до Росії

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент Володимир Зеленський висловився про позицію американського лідера Дональда Трампа. За його словами, він не на боці України. Крім того, Зеленський наголошує, що сигнали Трампа ближчі до Росії.

Про це український лідер сказав в інтервʼю ZDFheute, передає Новини.LIVE.

Позиція Дональда Трампа

Зеленський зазначив, що з самого початку лідер США декларує позицію "посередині", що свідчить про відсутність чіткої підтримки України.

"Це показує, що він не на моєму боці, ні на боці Росії. Його сигнали позитивніші до Росії, ніж до України", — каже глава держави.

Він наголосив, що вплинути на російського диктатора Володимира Путіна можна лише через жорстку позицію США, адже м’який підхід не змусить Кремль змінити свою поведінку.

Читайте також:

