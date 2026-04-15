Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленський: сигнали Трампа ближчі до Росії

Ua ru
Дата публікації: 15 квітня 2026 14:01
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент Володимир Зеленський висловився про позицію американського лідера Дональда Трампа. За його словами, він не на боці України. Крім того, Зеленський наголошує, що сигнали Трампа ближчі до Росії.

Про це український лідер сказав в інтервʼю ZDFheute, передає Новини.LIVE.

Позиція Дональда Трампа

Зеленський зазначив, що з самого початку лідер США декларує позицію "посередині", що свідчить про відсутність чіткої підтримки України.

"Це показує, що він не на моєму боці, ні на боці Росії. Його сигнали позитивніші до Росії, ніж до України", — каже глава держави.

Він наголосив, що вплинути на російського диктатора Володимира Путіна можна лише через жорстку позицію США, адже м’який підхід не змусить Кремль змінити свою поведінку.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, в Україні критичний дефіцит ракет до систем ППО Patriot. За його словами, темпи постачання не відповідають потребам країни.

Також Зеленський наголосив, що Україна очікує на позитивне розвʼязання питання стосовно кредиту ЄС на суму 90 млрд євро. Він нагадав, що у затримці винен Віктор Орбан.

Володимир Зеленський Дональд Трамп Україна
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації