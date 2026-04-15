Зеленский: сигналы Трампа ближе к России

Президент Владимир Зеленский высказался о позиции американского лидера Дональда Трампа. По его словам, он не на стороне Украины. Кроме того, Зеленский отмечает, что сигналы Трампа ближе к России.

Об этом украинский лидер сказал в интервью ZDFheute.

Позиция Дональда Трампа

Зеленский отметил, что с самого начала лидер США декларирует позицию "посередине", что свидетельствует об отсутствии четкой поддержки Украины.

"Это показывает, что он не на моей стороне, ни на стороне России. Его сигналы более позитивные к России, чем к Украине", — говорит глава государства.

Он подчеркнул, что повлиять на российского диктатора Владимира Путина можно только через жесткую позицию США, ведь мягкий подход не заставит Кремль изменить свое поведение.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, в Украине критический дефицит ракет к системам ПВО Patriot. По его словам, темпы поставок не соответствуют потребностям страны.

Также Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает положительного решения вопроса относительно кредита ЕС на сумму 90 млрд евро. Он напомнил, что в задержке виноват Виктор Орбан.