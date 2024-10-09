Володимир Зеленський і Марк Рютте в Києві 3 жовтня. Фото: Bloomberg

Союзники України бачать, що Київ стає більш гнучким у питанні завершення війни. Також у міру того, як війна затягується, західні столиці змінюють погляди на завершення війни.

Про це пише видання Bloomberg.

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За словами посадовців, наближених до НАТО, союзники України помічають, що Володимир Зеленський, можливо, готується застосувати більш гнучкий підхід, шукаючи шляхи, які допоможуть покласти край російській війні.

Президент України підтвердив основні вимоги Києва щодо припинення війни, зокрема повне виведення російських військ з окупованої території та членство України в НАТО. Цього тижня Зеленський знову виключив можливість "торгу" щодо українського суверенітету чи території.

"Україна наближається до третьої зими в умовах війни, а західна підтримка демонструє ознаки зменшення, а кінця конфлікту не видно, українські чиновники дали зрозуміти, що вони готові визнати, що має настати ендшпіль, але за умови, що їхні імена не будуть названі, оскільки переговори проходять за зачиненими дверима", — пише Bloomberg.

Як зазначає Bloomberg, зміна настроїв мала бути перевірена на зустрічі президента Джо Байдена із Зеленським та іншими західними союзниками в Німеччині. Проте лідер США відклав поїздку, щоб зосередитися на реагуванні на ураган "Мілтон", а зустріч на військово-повітряній базі Рамштайн була відкладена.

Український президент прагне заручитися на зустрічі підтримкою союзників щодо свого останнього Плану перемоги, який передбачає "чіткі, конкретні кроки для справедливого завершення війни".

План перемоги України

За словами чиновника, знайомого з ходом переговорів, офіційні особи США попросили Київ сформулювати карту того, що йому потрібно до наступного року, включаючи військову техніку, допомогу в промисловому розвитку та фінансову підтримку. Зеленський сказав, що розкриє всі деталі плану після завершення консультацій із союзниками.

"Ми запрошуємо наших партнерів визначити, як вони бачать закінчення цієї війни, місце України в глобальній архітектурі безпеки і спільні кроки, які можуть привести цю війну до завершення", — сказав Зеленський у понеділок.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 8 жовтня провів Ставку. Основними аспектами стали виробництво в Україні, постачання від наших міжнародних партнерів та закупівлі снарядів і техніки по всьому світу.

Також Новини.LIVE писали, що, як заявило видання The Guardian, обговорення Плану перемоги України під питанням після того, як Джо Байден скасував поїздку на "Рамштайн". Президент США готується до приходу урагану "Мілтон".