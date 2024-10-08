Зеленський повідомив про введення двох нових пакетів санкцій проти держзрадників

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 8 жовтня, провів Ставку. Основними аспектами стали виробництво в Україні, постачання від наших міжнародних партнерів та закупівлі снарядів і техніки по всьому світу.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

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Вечірнє звернення Зеленського

Президент зазначив, серед визначених пріоритетів — дрони для армії. Необхідно забезпечити постійне збільшення обсягів постачань, а також адаптувати їх відповідно до вимог, що виникають у процесі ведення війни.

"Інший фундаментальний напрямок — РЕБ, і тут приватний сектор, українські підприємці вже суттєво допомагають Україні, і може бути значно більше. Ми будемо в це залучати й додаткові інвестиції партнерів, і зокрема цього тижня буде робота щодо цього", — заявив президент.

Він додав, що окрема увага була приділена державній ракетній програмі. Зеленський підкреслив, що для всіх її компонентів та досягнень необхідно збільшити бойове застосування як на фронті, так і на території Росії. Очікується швидкий результат, і всі відповідні завдання наразі знаходяться на стадії виконання.

Крім того, президент Зеленський повідомив про введення двох нових пакетів санкцій проти осіб, які зрадили Україну, а також проти тих, хто причетний до військового виробництва в Російській Федерації.

Нагадаємо, 7 жовтня Зеленський відзначив захисників державними нагородами. Він наголосив, що країна пишається своїми героями.

Також 6 жовтня Зеленський привітав із Днем працівників освіти усіх учителів, викладачів та педагогів. Глава держави підкреслив важливість їхньої праці у вихованні майбутніх поколінь.