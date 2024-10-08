Зеленский сообщил о введении двух новых пакетов санкций против госпредателей

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 8 октября, провел Ставку. Основными аспектами стали производство в Украине, снабжение наших международных партнеров и закупки снарядов и техники по всему миру.

Об этом он сообщил в вечернем обращении.

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Вечернее обращение Зеленского

Президент отметил, что среди определенных приоритетов — дроны для армии. Необходимо обеспечить постоянное увеличение объемов поставок, а также адаптировать их в соответствии с требованиями, возникающими в процессе ведения войны.

"Другое фундаментальное направление — РЭБ, и здесь частный сектор, украинские предприниматели уже существенно помогают Украине, и может быть гораздо больше. Мы будем в это привлекать и дополнительные инвестиции партнеров, и в частности, на этой неделе будет работа по этому поводу", — заявил президент.

Он добавил, что особое внимание было уделено государственной ракетной программе. Зеленский подчеркнул, что для всех ее компонентов и достижений необходимо увеличить боевое применение, как на фронте, так и на территории России. Ожидается быстрый результат, и все соответствующие задачи находятся на стадии выполнения.

Кроме того, президент Зеленский сообщил о введении двух новых пакетов санкций против лиц, предавших Украину, а также против причастных к военному производству в Российской Федерации.

Напомним, 7 октября Зеленский отметил защитников государственными наградами. Он подчеркнул, что страна гордится своими героями.

6 октября Зеленский поздравил с Днем работников образования всех учителей, преподавателей и педагогов. Глава государства подчеркнул важность их труда в воспитании будущих поколений.