Украина стала более гибкой в вопросе завершения войны, — Bloomberg

Владимир Зеленский и Марк Рютте в Киеве 3 октября. Фото: Bloomberg

Союзники Украины видят, что Киев становится более гибким в вопросе завершения войны. И по мере того, как война затягивается, западные столицы меняют взгляды на завершение войны.

Об этом пишет издание Bloomberg.

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Изменения в позициях Украины

По словам чиновников, приближенных к НАТО, союзники Украины замечают, что Владимир Зеленский, возможно, готовится применить более гибкий подход, ища пути, которые помогут положить конец российской войне.

Президент Украины подтвердил основные требования Киева о прекращении войны, в частности полный вывод российских войск с оккупированной территории и членство Украины в НАТО. На этой неделе Зеленский снова исключил возможность "торга" по украинскому суверенитету или территории.

"Украина приближается к третьей зиме в условиях войны, а западная поддержка демонстрирует признаки уменьшения, а конца конфликта не видно, украинские чиновники дали понять, что они готовы признать, что должен наступить эндшпиль, но при условии, что их имена не будут названы, поскольку переговоры проходят за закрытыми дверями", — пишет Bloomberg.

Как отмечает Bloomberg, изменение настроений должно было быть проверено на встрече президента Джо Байдена с Зеленским и другими западными союзниками в Германии. Однако лидер США отложил поездку, чтобы сосредоточиться на реагировании на ураган "Милтон", а встреча на военно-воздушной базе Рамштайн была отложена.

Украинский президент стремится заручиться на встрече поддержкой союзников относительно своего последнего Плана победы, который предусматривает "четкие, конкретные шаги для справедливого завершения войны".

План победы Украины

По словам чиновника, знакомого с ходом переговоров, официальные лица США попросили Киев сформулировать карту того, что ему нужно до следующего года, включая военную технику, помощь в промышленном развитии и финансовую поддержку. Зеленский сказал, что раскроет все детали плана после завершения консультаций с союзниками.

"Мы приглашаем наших партнеров определить, как они видят окончание этой войны, место Украины в глобальной архитектуре безопасности и совместные шаги, которые могут привести эту войну к завершению", — сказал Зеленский в понедельник.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 8 октября провел Ставку. Основными аспектами стали производство в Украине, поставки от наших международных партнеров и закупки снарядов и техники по всему миру.

Также Новини.LIVE писали, что, как заявило издание The Guardian, обсуждение Плана победы Украины под вопросом после того, как Джо Байден упразднил поездку на "Рамштайн". Президент США готовится к приходу урагана "Милтон".