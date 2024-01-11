Зеленський розповів, скільки ворожої техніки за добу знищили ЗСУ за допомогою зброї від партнерів

Володимир Зеленський під час пресконфернції у Ризі. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський назвав число знищеної за добу російської техніки завдяки наданій зброї від країн-партнерів. За його словами, ЗСУ ліквідували 12 російських літаків та 26 гелікоптерів.

Про це він заявив на пресконференції для балтійських ЗМІ у Ризі.

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"12 літаків та 26 гелікоптерів за добу знищила українська ППО наданими партнерами засобами", — резюмував він.

Також голова держави підкреслив, що якби країни-партнери надали Україні ще сім потужних зенітно-ракетних комплексів, мешканці прифронтових регіонів України (Харкова, Херсона та Одеси) могли б більше почуватися у безпеці.

Візит Зеленського до країн Балтії

Нагадаємо, що сьогодні Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Естонії. Він зустрівся з високопосадовцями країни та провів низку переговорів з президентом країни Аларом Карісом та прем'єркою Каєю Каллас, яка зробила голові держави приємний подарунок.

Далі голова держави прибув до Латвії, де зустрівся з президентом країни Едгарсом Рінкевичсом. Латвійський президент заявив, що країна надасть Україні новий пакет військової допомоги та візьме участь у відбудові Чернігівської області.

На пресконференції для балтійських ЗМІ Зеленський також додав, що не дозволить, аби Росія знову заморозила війну.

Також звернемо увагу, що вчора голова держави перебував у Литві, де провів зустрічі з президентом країни Гітанасом Науседою, прем'єркою Інгрідою Шимонтіе та з головою литовського Сейму Вікторією Чміліте-Нільсен. Не забув голова і провідати українську громаду у Вільнюсі.