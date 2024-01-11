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Зеленський розповів, скільки ворожої техніки за добу знищили ЗСУ за допомогою зброї від партнерів

11 січня 2024 21:29
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський розповів, скільки ворожої техніки за добу знищили ЗСУ за допомогою зброї від партнерів
Володимир Зеленський під час пресконфернції у Ризі. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський назвав число знищеної за добу російської техніки завдяки наданій зброї від країн-партнерів. За його словами, ЗСУ ліквідували 12 російських літаків та 26 гелікоптерів.

Про це він заявив на пресконференції для балтійських ЗМІ у Ризі. 

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"12 літаків та 26 гелікоптерів за добу знищила українська ППО наданими партнерами засобами", — резюмував він. 

Також голова держави підкреслив, що якби країни-партнери надали Україні ще сім потужних зенітно-ракетних комплексів, мешканці прифронтових регіонів України (Харкова, Херсона та Одеси) могли б більше почуватися у безпеці.

Візит Зеленського до країн Балтії

Нагадаємо, що сьогодні Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Естонії. Він зустрівся з високопосадовцями країни та провів низку переговорів з президентом країни Аларом Карісом та прем'єркою Каєю Каллас, яка зробила голові держави приємний подарунок. 

Далі голова держави прибув до Латвії, де зустрівся з президентом країни Едгарсом Рінкевичсом. Латвійський президент заявив, що країна надасть Україні новий пакет військової допомоги та візьме участь у відбудові Чернігівської області. 

На пресконференції для балтійських ЗМІ Зеленський також додав, що не дозволить, аби Росія знову заморозила війну. 

Також звернемо увагу, що вчора голова держави перебував у Литві, де провів зустрічі з президентом країни Гітанасом Науседою, прем'єркою Інгрідою Шимонтіе та з головою литовського Сейму Вікторією Чміліте-Нільсен. Не забув голова і провідати українську громаду у Вільнюсі.

Володимир Зеленський
поїздки
військова допомога
Латвія
ППО
війна в Україні

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