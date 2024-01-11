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Зеленский рассказал, сколько вражеской техники за сутки уничтожили ВСУ с помощью оружия от партнеров

11 января 2024 21:29
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский рассказал, сколько вражеской техники за сутки уничтожили ВСУ с помощью оружия от партнеров
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риге. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский назвал число уничтоженной за время российской техники благодаря предоставленному оружию от стран-партнеров. По его словам, ВСУ ликвидировали 12 российских самолетов и 26 вертолетов.

Об этом он заявил на пресс-конференции для балтийских СМИ в Риге.

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"12 самолетов и 26 вертолетов за сутки уничтожило украинское ПВО предоставленными партнерами средствами", — резюмировал он.

Также глава государства подчеркнул, что если бы страны-партнеры предоставили Украине еще семь мощных зенитно-ракетных комплексов, жители прифронтовых регионов Украины (Харькова, Херсона и Одессы) могли бы лучше чувствовать себя в безопасности.

Визит Зеленского в страны Балтии

Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Эстонию. Он встретился с чиновниками страны и провел ряд переговоров с президентом страны Аларом Карисом и премьер-министром Каей Каллас, которая сделала главе государства приятный подарок.

Далее глава государства прибыл в Латвию, где встретился с президентом страны Эдгарсом Ринкевичсом. Латвийский президент заявил, что страна предоставит Украине новый пакет военной помощи и примет участие в восстановлении Черниговской области.

На пресс-конференции для балтийских СМИ Зеленский также добавил, что не позволит, чтобы Россия снова заморозила войну.

Также обратим внимание, что вчера глава государства находился в Литве, где провел встречи с президентом страны Гитанасом Науседой, премьером Ингридой Шимонте и с главой литовского Сейма Викторией Чмилите-Нильсен. Не забыл глава и навестить украинскую громаду в Вильнюсе.

Владимир Зеленский
поездки
военная помощь
Латвия
ПВО
война в Украине

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