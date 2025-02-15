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Зеленський розповів про військових РФ у Придністров'ї

15 лютого 2025 18:48
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Зеленський розповів, скільки військових РФ перебувають у Придністров'ї
Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що чисельність російських військ у Молдові суттєво скоротилася. Зараз там перебуває не більше, ніж півтори тисячі ворожих бійців.

Про це Зеленський повідомив у суботу, 15 лютого.

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"Ви знаєте, що частина молдови знаходиться під контролем РФ. Контингента там залишилося 2,5 тисячі. Росіян, на нашу думку, 1,5 тисячі. Бо під час війни виводили", — пояснив президент", — розповів Зеленський.

Зеленський пояснив, що Україна має точні дані, скільки військових РФ було і скільки залишилося. Вони зараз в більшості охороняють склади зі зброєю.

Нагадаємо, Зеленський у відповідь на запитання кореспондентки Новини.LIVE заявив, що не дав згоди напідписання угоди про корисні копалини, оскільки вона ще не готова.

Також президент Зеленський відреагував на заяву Кіта Келлога про участь Європи в переговорах.

Володимир Зеленський Молдова Україна окупанти війна в Україні
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