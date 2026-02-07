Зеленський поінформував про зустріч переговорної команди України із США та РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У суботу, 7 лютого, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь переговорної команди після зустрічей з американською та російською сторонами. Йшлося про те, як розвивались розмови і що конкретно викликало найбільші емоції та найбільший конструктив.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Зеленський про доповідь переговорної команди після зустрічей із США та РФ

Президент наголосив, що Україні потрібен результат. І, на його думку, одна з найважливіших основ досягнення мирного результату — дієві гарантії безпеки.

"Україна не починала цієї війни, і саме Росія має війну завершити. Важливо, щоб партнери були й надалі активними, працювали на мир разом із нами та сприймали всі реалістичні пропозиції. Дякую Сполученим Штатам за готовність допомагати", — сказав Зеленський.

Водночас він поінформував, що сьогодні обговорили з командою стан роботи над документами, які важливі для закінчення війни, а також можливі нові зустрічі найближчим часом.

Зеленський визначив команді рамки подальшого діалогу — опрацьовується графік необхідних кроків.

"Вважаю, що потрібно більше прогресу. Будемо інформувати наших європейських партнерів про стан перемовин та реальні перспективи всього переговорного процесу", — наголосив лідер.

Нещодавно Зеленський підтвердив зустріч з делегацією Росії та назвав дату і місце переговорів.

Раніше лідер США Дональд Трамп назвав "дуже хорошими" переговори між Україною та Росією, які відбулися в Об'єднаних Арабських Еміратах 4-5 лютого.