Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський розповів про зустріч делегації України із США та РФ

Зеленський розповів про зустріч делегації України із США та РФ

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 16:03
Зеленський поінформував про зустріч переговорної команди України із США та РФ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У суботу, 7 лютого, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь переговорної команди після зустрічей з американською та російською сторонами. Йшлося про те, як розвивались розмови і що конкретно викликало найбільші емоції та найбільший конструктив.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Зеленський про доповідь переговорної команди після зустрічей із США та РФ

Президент наголосив, що Україні потрібен результат. І, на його думку,  одна з найважливіших основ досягнення мирного результату — дієві гарантії безпеки.

"Україна не починала цієї війни, і саме Росія має війну завершити. Важливо, щоб партнери були й надалі активними, працювали на мир разом із нами та сприймали всі реалістичні пропозиції. Дякую Сполученим Штатам за готовність допомагати", — сказав Зеленський.

Водночас він поінформував, що сьогодні обговорили з командою стан роботи над документами, які важливі для закінчення війни, а також можливі нові зустрічі найближчим часом.

Зеленський визначив команді рамки подальшого діалогу — опрацьовується графік необхідних кроків.

"Вважаю, що потрібно більше прогресу. Будемо інформувати наших європейських партнерів про стан перемовин та реальні перспективи всього переговорного процесу", — наголосив лідер.

Нещодавно Зеленський підтвердив зустріч з делегацією Росії та назвав дату і місце переговорів.

Раніше лідер США Дональд Трамп назвав "дуже хорошими" переговори між Україною та Росією, які відбулися в Об'єднаних Арабських Еміратах 4-5 лютого.

Володимир Зеленський США війна в Україні Росія мирні переговори мирна угода
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації