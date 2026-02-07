Зеленский проинформировал о встрече переговорной команды Украины с США и РФ

Срочная новость

Был доклад переговорной команды после встреч с американской и российской сторонами. Ребята подробно проинформировали о том, как развивались разговоры и что конкретно вызвало наибольшие эмоции и наибольший конструктив.

Украине нужен результат, и одна из важнейших основ достижения мирного результата - действенные гарантии безопасности. Украина не начинала эту войну, и именно Россия должна войну завершить. Важно, чтобы партнеры были и в дальнейшем активными, работали на мир вместе с нами и воспринимали все реалистичные предложения. Спасибо Соединенным Штатам за готовность помогать.

Обсудили с командой состояние работы над документами, которые важны для окончания войны, а также возможные новые встречи в ближайшее время. Считаю, что нужно больше прогресса. Определил команде рамки дальнейшего диалога, и прорабатываем график необходимых шагов. Будем информировать наших европейских партнеров о состоянии переговоров и реальные перспективы всего переговорного процесса.

