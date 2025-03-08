Зеленський розповів про наслідки атаки РФ на Добропілля на Донеччині

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відеозвернення Володимира Зеленського/Telegram

Президент України Володимир Зеленський прокоментував комбінований удар РФ по місту Добропілля на Донеччині. Зокрема, глава держави розповів про наслідки та кількість загиблих.

Про це президент повідомив у своєму відеозверненні у суботу, 8 березня.

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Президент зазначив, сьогодні протягом усього дня тривали роботи в місті Добропілля на Донеччині після російського удару. За словами глави держави, це був один з найбільш жорстоких ударів, комбінований удар. Він зазначив, що спеціально удар був прорахований, щоб завдати максимальної шкоди.

Центральну частину міста атакували ракети, а також "Шахед". За даними Зеленського, девʼять житлових будинків були під ударом, також під атакою був торговельний центр та магазини.



"Одинадцять людей, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Серед загиблих — працівник ДСНС України. Повторний удар відбувся, коли почали працювати рятувальники. Поранені 50 людей. Усім надано необхідну допомогу. Серед поранених — сім дітей, наймолодша — дівчинка 10 років", — повідомив президент.

Також він нагадав, що сьогодні, 8 березня, були також інші обстріли Донеччини, також Харківщини, наших південних регіонів. В Херсоні знов удар FPV-дронів по цивільних.

Зеленський зазначив, що Росія буквально щоденно доводить своєю жорстокістю, що для них там, у Москві, нічого не змінилось. Він вважає, що росіяни думають не про те, як закінчити війну, а про те, як встигнути знищити й захопити більше, поки світ їм дозволяє цю війну вести.

"Звісно, ми робимо максимум для захисту життя. І я вдячний усім лідерам, усім тим дипломатам країн-партнерів, усім громадським діячам, які підтримують Україну, які засудили ці російські удари і які називають усі речі своїми іменами. І важливо, щоб ми й надалі координували всі наші зусилля з нашими партнерами, щоб оборона працювала ефективно й щоб усе зробити для наближення миру", — резюмував глава держави.

Нагадаємо, що російські війська в ніч проти суботи, 8 березня, здійснили низку ударів по місту Добропілля Донецької області.

Водночас у Державній службі України з надзвичайних ситуацій оприлюднили відео, як надзвичайники під ворожими обстрілами рятують мирних жителів у Костянтинівці Донецької області. За даними ДСНС, окупанти щодня атакують місто.