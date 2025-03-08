Зеленський розповів про наслідки атаки РФ на Добропілля на Донеччині

Зеленський розповів про наслідки удару РФ по Добропіллю
Президент України Володимир Зеленський прокоментував комбінований удар РФ по місту Добропілля на Донеччині. Зокрема, глава держави розповів про наслідки та кількість загиблих.
Про це президент повідомив у своєму відеозверненні у суботу, 8 березня.
Зеленський про атаку РФ на Добропілля
Президент зазначив, сьогодні протягом усього дня тривали роботи в місті Добропілля на Донеччині після російського удару. За словами глави держави, це був один з найбільш жорстоких ударів, комбінований удар. Він зазначив, що спеціально удар був прорахований, щоб завдати максимальної шкоди.
Центральну частину міста атакували ракети, а також "Шахед". За даними Зеленського, девʼять житлових будинків були під ударом, також під атакою був торговельний центр та магазини.
"Одинадцять людей, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Серед загиблих — працівник ДСНС України. Повторний удар відбувся, коли почали працювати рятувальники. Поранені 50 людей. Усім надано необхідну допомогу. Серед поранених — сім дітей, наймолодша — дівчинка 10 років", — повідомив президент.
Також він нагадав, що сьогодні, 8 березня, були також інші обстріли Донеччини, також Харківщини, наших південних регіонів. В Херсоні знов удар FPV-дронів по цивільних.
Зеленський зазначив, що Росія буквально щоденно доводить своєю жорстокістю, що для них там, у Москві, нічого не змінилось. Він вважає, що росіяни думають не про те, як закінчити війну, а про те, як встигнути знищити й захопити більше, поки світ їм дозволяє цю війну вести.
"Звісно, ми робимо максимум для захисту життя. І я вдячний усім лідерам, усім тим дипломатам країн-партнерів, усім громадським діячам, які підтримують Україну, які засудили ці російські удари і які називають усі речі своїми іменами. І важливо, щоб ми й надалі координували всі наші зусилля з нашими партнерами, щоб оборона працювала ефективно й щоб усе зробити для наближення миру", — резюмував глава держави.
Нагадаємо, що російські війська в ніч проти суботи, 8 березня, здійснили низку ударів по місту Добропілля Донецької області.
Водночас у Державній службі України з надзвичайних ситуацій оприлюднили відео, як надзвичайники під ворожими обстрілами рятують мирних жителів у Костянтинівці Донецької області. За даними ДСНС, окупанти щодня атакують місто.
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