Зеленский рассказал о последствиях атаки РФ на Доброполье в Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видеообращения Владимира Зеленского/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал комбинированный удар РФ по городу Доброполье в Донецкой области. В частности, глава государства рассказал о последствиях и количестве погибших.

Об этом президент сообщил в своем видеообращении в субботу, 8 марта.

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Президент отметил, сегодня в течение всего дня продолжались работы в городе Доброполье Донецкой области после российского удара. По словам главы государства, это был один из самых жестоких ударов, комбинированный удар. Он отметил, что специально удар был просчитан, чтобы нанести максимальный ущерб.

Центральную часть города атаковали ракеты, а также "Шахед". По данным Зеленского, девять жилых домов были под ударом, также под атакой был торговый центр и магазины.



"Одиннадцать человек, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким. Среди погибших — работник ГСЧС Украины. Повторный удар произошел, когда начали работать спасатели. Ранены 50 человек. Всем оказана необходимая помощь. Среди раненых - семь детей, самая младшая — девочка, 10 лет", — сообщил президент.

Также он напомнил, что сегодня, 8 марта, были также другие обстрелы Донецкой области, также Харьковщины, наших южных регионов. В Херсоне вновь удар FPV-дронов по гражданским.

Зеленский отметил, что Россия буквально ежедневно доказывает своей жестокостью, что для них там, в Москве, ничего не изменилось. Он считает, что россияне думают не о том, как закончить войну, а о том, как успеть уничтожить и захватить больше, пока мир им позволяет эту войну вести.

"Конечно, мы делаем максимум для защиты жизни. И я благодарен всем лидерам, всем тем дипломатам стран-партнеров, всем общественным деятелям, которые поддерживают Украину, которые осудили эти российские удары и которые называют все вещи своими именами. И важно, чтобы мы и в дальнейшем координировали все наши усилия с нашими партнерами, чтобы оборона работала эффективно и чтобы все сделать для приближения мира", — резюмировал глава государства.

Напомним, что российские войска в ночь на субботу, 8 марта, осуществили ряд ударов по городу Доброполье Донецкой области.

В то же время в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям обнародовали видео, как чрезвычайники под вражескими обстрелами спасают мирных жителей в Константиновке Донецкой области. По данным ГСЧС, оккупанты ежедневно атакуют город.