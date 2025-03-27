Зеленський прокоментував можливу франко-британську місію в Україну

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливу франко-британську місію в Україні. За його словами, є багато пропозицій від лідерів, і їх стало більше.

Про це лідер України заявив під час свого виступу на пресконференції в Парижі у четвер, 27 березня.

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Зеленський прокоментував можливу франко-британську місію в Україні

Глава України зазначив, що є багато пропозицій від лідерів, і їх стало ще більше.

"Хтось готовий у небі допомагати, хтось з ППО, хтось put in the ground, хтось на морі відправляти свій контингент. Таких країн стає більше. Це хороша новина. Щодо дій, модальності цього контингенту, що він може, як його застосовувати, хто буде цим керувати — багато питань. Мало відповідей", — сказав президент.

А також додав, що до франко-британської місії долучаться інші країни.

"Вони долучаться для того, щоб подивитися на той базис, який підготувала Україна", — пояснив Зеленський.

Зазначимо, що лідер Франції Емманюель Макрон розповів, куди, на його думку, потрібно відправити "сили стримування" в Україні.

Крім того, раніше президент Франції заявив, що країна розглядає пацифістський шлях до гарантування безпеки Україні. Відтак, Макрон пропонує розмістити міжнародний контингент у стабільних регіонах.