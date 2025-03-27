Зеленский прокомментировал возможную франко-британскую миссию в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможную франко-британскую миссию в Украине. По его словам, есть много предложений от лидеров, и их стало больше.

Об этом лидер Украины заявил во время своего выступления на пресс-конференции в Париже в четверг, 27 марта.

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Зеленский прокомментировал возможную франко-британскую миссию в Украине

Глава Украины отметил, что есть много предложений от лидеров, и их стало еще больше.

"Кто-то готов в небе помогать, кто-то с ПВО, кто-то put in the ground, кто-то на море отправлять свой контингент. Таких стран становится больше. Это хорошая новость. Относительно действий, модальности этого контингента, что он может, как его применять, кто будет этим управлять — много вопросов. Мало ответов", — сказал президент.

А также добавил, что к франко-британской миссии присоединятся другие страны.

"Они присоединятся для того, чтобы посмотреть на тот базис, который подготовила Украина", — объяснил Зеленский.

Отметим, что лидер Франции Эмманюэль Макрон рассказал, куда, по его мнению, нужно отправить "силы сдерживания" в Украине.

Кроме того, ранее президент Франции заявил, что страна рассматривает пацифистский путь к обеспечению безопасности Украины. Следовательно, Макрон предлагает разместить международный контингент в стабильных регионах.