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Головна Новини дня Зеленський розповів Новинам.LIVE подробиці зустрічі з Трампом

Зеленський розповів Новинам.LIVE подробиці зустрічі з Трампом

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 15:14
Зустріч Зеленського з Трампом — український лідер розкрив деталі переговорів
Володимир Зеленський. Фото: ОП
Ключові моменти Зустріч Зеленського з Трампом

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 28 червня, розкрив деталі зустрічі з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. За його словами, вона була хороша та продуктивна.

Про це український лідер повідомив у відповідь на запитання головної редакторки Новини.LIVE Олени Халік.

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Зустріч Зеленського з Трампом

"Ми обговорили всі питання, які цікаві. Скажімо там, передусім, пов'язані з системами Patriot, з тим, як боронити наше небо і з іншими кроками, пов'язані з перемовним процесом, а також санкційний напрямок тощо. Наші двосторонні відносини після підписання відповідної угоди. Тобто спектр широкий", — наголосив Зеленський.

За його словами, у переговорах також братимуть участь міністри оборони, закордонних справ та керівники офісів обох президентів.

Зеленський зауважив, що сторони будуть працювати. За словами глави держави тон розмови з Трампом був конструктивним, тому це добрий сигнал для України.

Нагадаємо, 25 червня Зеленський зустрівся з Трампом на полях саміту НАТО в Гаазі. Перемовини тривали близько 45 хвилин.

Під час розмови український лідер показав главі Білого дому карти реальної ситуації на лінії зіткнення.

Володимир Зеленський США переговори Дональд Трамп військова допомога Україна
Олена Халік - Головна редакторка
Автор:
Олена Халік
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