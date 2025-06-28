Зустріч Зеленського з Трампом — український лідер розкрив деталі переговорів

Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 28 червня, розкрив деталі зустрічі з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. За його словами, вона була хороша та продуктивна.

Про це український лідер повідомив у відповідь на запитання головної редакторки Новини.LIVE Олени Халік.

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Зустріч Зеленського з Трампом

"Ми обговорили всі питання, які цікаві. Скажімо там, передусім, пов'язані з системами Patriot, з тим, як боронити наше небо і з іншими кроками, пов'язані з перемовним процесом, а також санкційний напрямок тощо. Наші двосторонні відносини після підписання відповідної угоди. Тобто спектр широкий", — наголосив Зеленський.

За його словами, у переговорах також братимуть участь міністри оборони, закордонних справ та керівники офісів обох президентів.

Зеленський зауважив, що сторони будуть працювати. За словами глави держави тон розмови з Трампом був конструктивним, тому це добрий сигнал для України.

Нагадаємо, 25 червня Зеленський зустрівся з Трампом на полях саміту НАТО в Гаазі. Перемовини тривали близько 45 хвилин.

Під час розмови український лідер показав главі Білого дому карти реальної ситуації на лінії зіткнення.