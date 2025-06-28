Встреча Зеленского с Трампом — украинский лидер раскрыл детали переговоров

Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 28 июня, раскрыл детали встречи с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. По его словам, она была хорошая и продуктивная.

Об этом украинский лидер сообщил в ответ на вопрос главного редактора Новини.LIVE Елены Халик.

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Встреча Зеленского с Трампом

"Мы обсудили все вопросы, которые интересны. Скажем так, прежде всего, связанные с системами Patriot, с тем, как защищать наше небо, и с другими шагами, связанными с переговорным процессом, а также санкционное направление и тому подобное. Наши двусторонние отношения после подписания соответствующего соглашения. То есть спектр широкий", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, в переговорах также примут участие министры обороны, иностранных дел и руководители офисов обоих президентов.

Зеленский отметил, что стороны будут работать. По словам главы государства тон разговора с Трампом был конструктивным, потому это хороший сигнал для Украины.

Напомним, 25 июня Зеленский встретился с Трампом на полях саммита НАТО в Гааге. Переговоры продолжались около 45 минут.

Во время разговора украинский лидер показал главе Белого дома карты реальной ситуации на линии соприкосновения.