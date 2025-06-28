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Зеленский рассказал Новини.LIVE подробности встречи с Трампом

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 15:14
Встреча Зеленского с Трампом — украинский лидер раскрыл детали переговоров
Владимир Зеленский. Фото: ОП
Ключові моменти Встреча Зеленского с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 28 июня, раскрыл детали встречи с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. По его словам, она была хорошая и продуктивная.

Об этом украинский лидер сообщил в ответ на вопрос главного редактора Новини.LIVE Елены Халик.

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"Мы обсудили все вопросы, которые интересны. Скажем так, прежде всего, связанные с системами Patriot, с тем, как защищать наше небо, и с другими шагами, связанными с переговорным процессом, а также санкционное направление и тому подобное. Наши двусторонние отношения после подписания соответствующего соглашения. То есть спектр широкий", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, в переговорах также примут участие министры обороны, иностранных дел и руководители офисов обоих президентов.

Зеленский отметил, что стороны будут работать. По словам главы государства тон разговора с Трампом был конструктивным, потому это хороший сигнал для Украины.

Напомним, 25 июня Зеленский встретился с Трампом на полях саммита НАТО в Гааге. Переговоры продолжались около 45 минут.

Во время разговора украинский лидер показал главе Белого дома карты реальной ситуации на линии соприкосновения.

Владимир Зеленский США переговоры Дональд Трамп военная помощь Украина
Елена Халик - Главный редактор
Автор:
Елена Халик
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