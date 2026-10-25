Зеленський пояснив, чому запросив посланців Трампа до Софії Київської

Президент України Володимир Зеленський з представниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому під час візиту до Києва спеціальних посланців президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера запросив до Софії Київської. Глава держави хотів, щоб американські представники краще зрозуміли історію України та побачили її не крізь призму російських заяв, а безпосередньо під час спілкування з українською стороною.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю ТСН, передає Новини.LIVE.

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Як Софія Київська вплинула на американців

За словами президента, відвідування історичного собору стало важливим моментом у спілкуванні з американською делегацією. Там представники США змогли ближче познайомитися з українською історією.

"Американцям це відкрило очі або початок цього процесу, тому що вони побачили історичність України", — сказав Зеленський.

Він також наголосив на символічності місця, де відбувалася зустріч.

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"Це символічно, що ти знаходишся в Софії, яка живе в житті світу довше, ніж Росія, ніж Москва. І це наша земля, і це дуже важливо", — зазначив глава держави.

Водночас Зеленський не став стверджувати, що ця зустріч одразу змінила погляди американських представників. На його думку, остаточно оцінити її вплив можна буде лише згодом.

Що Зеленський хотів показати представникам США

Глава держави розповів, що прагнув створити в американських представників емоційний зв'язок з Україною.

"Тепло, яке навіть під час війни, тепло, яке є у України, вони це відчували. Для мене дуже важливим було емоційне відчуття і щоб у них знайшовся хоч якийсь емоційний зв'язок з реальною Україною", — зазначив Зеленський.

Чому американські посланці не поїхали до Бучі

Зеленський також розповів, що пропонував представникам США відвідати не лише столицю, а й Київщину. Зокрема, він хотів показати їм Бучу, де після деокупації стали відомі наслідки російської окупації.

Однак до Бучі американська делегація не поїхала. Президент зазначив, що не знає точної причини.

"Я пропонував, щоби вони трішки побачили Київщину і побачили різницю, до речі, наслідків, які ми з вами побачили після деокупації Бучі. І те, що зараз можна було порівняти фотографію з тим, щоб вони побачили зараз, що Україна бореться за життя і відновлюється. І це факт. Я хотів, щоб вони все це побачили. Не знайшли вони часу, але знайшли час на багато іншого", — зазначив президент.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський пов’язував візит американських посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва зі зміцненням позицій України на фронті та міжнародній арені. Президент зазначив, що представники США могли переконатися в цьому особисто й передати відповідну інформацію російській стороні.

Також Новини.LIVE писали, що під час переговорів у Києві за участю американських і європейських представників обговорювали нові пропозиції щодо подальшого переговорного процесу. За словами Зеленського, ці ідеї потрібно детально опрацювати й оцінити, чи допоможуть вони наблизити завершення війни.