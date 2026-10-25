Зеленский объяснил, почему пригласил представителей Трампа в Софию Киевскую

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему во время визита в Киев специальных посланников президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера пригласил в Софию Киевскую. Глава государства хотел, чтобы американские представители лучше поняли историю Украины и увидели её не через призму российских заявлений, а непосредственно в ходе общения с украинской стороной.

Об этом Зеленский рассказал в интервью ТСН, передает Новини.LIVE.

Реклама

Как София Киевская повлияла на американцев

Новость дополняется...