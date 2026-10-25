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Главная Новости дня Зеленский рассказал, какое впечатление София Киевская произвела на американцев

Зеленский рассказал, какое впечатление София Киевская произвела на американцев

Ua ru
25 октября 2026 20:10
Зеленский объяснил, почему пригласил представителей Трампа в Софию Киевскую
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Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему во время визита в Киев специальных посланников президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера пригласил в Софию Киевскую. Глава государства хотел, чтобы американские представители лучше поняли историю Украины и увидели её не через призму российских заявлений, а непосредственно в ходе общения с украинской стороной.

Об этом Зеленский рассказал в интервью ТСН, передает Новини.LIVE.

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Как София Киевская повлияла на американцев

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Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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