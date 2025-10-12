Відео
Головна Новини дня Зеленський розповів, як США можуть показати підтримку України

Зеленський розповів, як США можуть показати підтримку України

Дата публікації: 12 жовтня 2025 21:53
Зеленський сказав, як США можуть підтримати Україну
Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський розповів, як Сполучені Штати Америки можуть показати підтримку України. Глава держави зазначив, що для цього Америка має передати Україні ППО та далекобійну зброю.

Про це український лідер заявив в ефірі Fox News у неділю, 12 жовтня.

Читайте також:

Зеленський про підтримку з боку США

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що для того, щоб показати російському диктатору Путіну, що США підтримують Україну — нам потрібна справжня протиповітряна оборона та зброя дальнього радіуса.

Глава держави наголосив, що наразі ситуація в Україні залишається складною через масштаб війни та участь у ній союзників Росії.

"Ми сильна країна, але не настільки велика, щоб одночасно протистояти Росії, Ірану та Північній Кореї. Нам потрібна справжня протиповітряна оборона і зброя дальнього радіуса дії — "Томагавки" та інше, щоб показати Путіну, що Америка нас підтримує і рятує", — сказав український лідер.

Крім того, Зеленський зауважив, що Україна вдячна партнерам за допомогу. Однак, за його словами, нинішніх систем ППО недостатньо, щоб стримувати масовані атаки дронами й ракетами, які Росія отримує та виробляє за підтримки Ірану й КНДР.

Нагадаємо, що Зеленський зробив заяву щодо можливих термінів закінчення війни та ролі Трампа у цьому процесі.

Раніше ми інформували, що під час сьогоднішньої телефонної розмови Зеленський та Трамп обговорили посилення ППО.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп війна в Україні Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
