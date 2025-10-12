Зеленский сказал, как США могут поддержать Украину

Зеленский рассказал, как США могут показать поддержку Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как Соединенные Штаты Америки могут показать поддержку Украины. Глава государства отметил, что для этого Америка должна передать Украине ПВО и дальнобойное оружие.
Об этом украинский лидер заявил в эфире Fox News в воскресенье, 12 октября.
Зеленский о поддержке со стороны США
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для того, чтобы показать российскому диктатору Путину, что США поддерживают Украину — нам нужна настоящая противовоздушная оборона и оружие дальнего радиуса.
Глава государства подчеркнул, что сейчас ситуация в Украине остается сложной из-за масштаба войны и участия в ней союзников России.
"Мы сильная страна, но не настолько большая, чтобы одновременно противостоять России, Ирану и Северной Корее. Нам нужна настоящая противовоздушная оборона и оружие дальнего радиуса действия — "Томагавки" и прочее, чтобы показать Путину, что Америка нас поддерживает и спасает", — сказал украинский лидер.
Кроме того, Зеленский отметил, что Украина благодарна партнерам за помощь. Однако, по его словам, нынешних систем ПВО недостаточно, чтобы сдерживать массированные атаки дронами и ракетами, которые Россия получает и производит при поддержке Ирана и КНДР.
Напомним, что Зеленский сделал заявление о возможных сроках окончания войны и роли Трампа в этом процессе.
Ранее мы информировали, что во время сегодняшнего телефонного разговора Зеленский и Трамп обсудили усиление ПВО.
