Зеленский рассказал, как США могут показать поддержку Украины

Зеленский рассказал, как США могут показать поддержку Украины

Дата публикации 12 октября 2025 21:53
Зеленский сказал, как США могут поддержать Украину
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как Соединенные Штаты Америки могут показать поддержку Украины. Глава государства отметил, что для этого Америка должна передать Украине ПВО и дальнобойное оружие.

Об этом украинский лидер заявил в эфире Fox News в воскресенье, 12 октября.

Читайте также:

Зеленский о поддержке со стороны США

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для того, чтобы показать российскому диктатору Путину, что США поддерживают Украину — нам нужна настоящая противовоздушная оборона и оружие дальнего радиуса.

Глава государства подчеркнул, что сейчас ситуация в Украине остается сложной из-за масштаба войны и участия в ней союзников России.

"Мы сильная страна, но не настолько большая, чтобы одновременно противостоять России, Ирану и Северной Корее. Нам нужна настоящая противовоздушная оборона и оружие дальнего радиуса действия — "Томагавки" и прочее, чтобы показать Путину, что Америка нас поддерживает и спасает", — сказал украинский лидер.

Кроме того, Зеленский отметил, что Украина благодарна партнерам за помощь. Однако, по его словам, нынешних систем ПВО недостаточно, чтобы сдерживать массированные атаки дронами и ракетами, которые Россия получает и производит при поддержке Ирана и КНДР.

Напомним, что Зеленский сделал заявление о возможных сроках окончания войны и роли Трампа в этом процессе.

Ранее мы информировали, что во время сегодняшнего телефонного разговора Зеленский и Трамп обсудили усиление ПВО.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
