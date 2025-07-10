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Головна Новини дня Зеленський розкрив, скільки систем ППО отримає Україна і від кого

Зеленський розкрив, скільки систем ППО отримає Україна і від кого

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 21:37
Німеччина готова оплатити частину систем Patriot для України і ракети до них, — Зеленський
Президент Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна

Президент Володимир Зеленський заявив про досягнення домовленостей із низкою європейських країн щодо фінансування американських систем протиповітряної оборони Patriot для України. Йдеться як про самі комплекси, так і про ракети до них.

Про це глава держави заявив на пресконференції після зустрічей на Конференції з відновлення у четвер, 10 липня.

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ППО для України

Зеленський повідомив, що Німеччина погодилася профінансувати закупівлю двох американських систем протиповітряної оборони Patriot для України, включно з ракетами до них. За словами глави держави, відповідні домовленості вже досягнуті.

Також Президент додав, що Норвегія взяла на себе зобов’язання оплатити ще одну систему, про що йдеться в окремій домовленості з прем’єр-міністром країни.

Український лідер наголосив, що наразі триває позитивний діалог із США та компанією-виробником щодо постачання двох комплексів, і висловив сподівання, що після підтвердження строків до ініціативи долучаться й інші європейські партнери.

"Німеччина готова оплатити — в мене є з ними домовленості – дві системи, Норвегія – одну, є двосторонні домовленості з прем'єром", — сказав Зеленський.

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що його нещодавні розмови з президентом США Дональдом Трампом щодо допомоги були змістовними й результативними.

Також ми писали, що український лідер зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом на полях конференції з відновлення в Італії.

Володимир Зеленський Німеччина Норвегія ППО Patriot конференція з відбудови України в Римі
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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