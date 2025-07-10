Німеччина готова оплатити частину систем Patriot для України і ракети до них, — Зеленський

Зеленський розкрив, скільки систем ППО отримає Україна і від кого
Президент Володимир Зеленський заявив про досягнення домовленостей із низкою європейських країн щодо фінансування американських систем протиповітряної оборони Patriot для України. Йдеться як про самі комплекси, так і про ракети до них.
Про це глава держави заявив на пресконференції після зустрічей на Конференції з відновлення у четвер, 10 липня.
ППО для України
Зеленський повідомив, що Німеччина погодилася профінансувати закупівлю двох американських систем протиповітряної оборони Patriot для України, включно з ракетами до них. За словами глави держави, відповідні домовленості вже досягнуті.
Також Президент додав, що Норвегія взяла на себе зобов’язання оплатити ще одну систему, про що йдеться в окремій домовленості з прем’єр-міністром країни.
Український лідер наголосив, що наразі триває позитивний діалог із США та компанією-виробником щодо постачання двох комплексів, і висловив сподівання, що після підтвердження строків до ініціативи долучаться й інші європейські партнери.
"Німеччина готова оплатити — в мене є з ними домовленості – дві системи, Норвегія – одну, є двосторонні домовленості з прем'єром", — сказав Зеленський.
Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що його нещодавні розмови з президентом США Дональдом Трампом щодо допомоги були змістовними й результативними.
Також ми писали, що український лідер зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом на полях конференції з відновлення в Італії.
Читайте Новини.LIVE!