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Зеленский раскрыл, сколько систем ПВО получит Украина и от кого

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 21:37
Германия готова оплатить часть систем Patriot для Украины и ракеты к ним, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский. Фото: РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский заявил о достижении договоренностей с рядом европейских стран по финансированию американских систем противовоздушной обороны Patriot для Украины. Речь идет как о самих комплексах, так и о ракетах к ним.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции после встреч на Конференции по восстановлению в четверг, 10 июля.

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ПВО для Украины

Зеленский сообщил, что Германия согласилась профинансировать закупку двух американских систем противовоздушной обороны Patriot для Украины, включая ракеты к ним. По словам главы государства, соответствующие договоренности уже достигнуты.

Также Президент добавил, что Норвегия взяла на себя обязательства оплатить еще одну систему, о чем говорится в отдельной договоренности с премьер-министром страны.

Украинский лидер подчеркнул, что сейчас продолжается позитивный диалог с США и компанией-производителем по поставкам двух комплексов, и выразил надежду, что после подтверждения сроков к инициативе присоединятся и другие европейские партнеры.

"Германия готова оплатить — у меня есть с ними договоренности — две системы, Норвегия — одну, есть двусторонние договоренности с премьером", — сказал Зеленский.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его недавние разговоры с президентом США Дональдом Трампом о помощи были содержательными и результативными.

Также мы писали, что украинский лидер встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцом на полях конференции по восстановлению в Италии.

Владимир Зеленский Германия Норвегия ПВО Patriot конференция по восстановлению Украины в Риме
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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