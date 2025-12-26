Відео
Україна
Головна Новини дня Зеленський розкрив, що хоче обговорити на зустрічі з Трампом

Зеленський розкрив, що хоче обговорити на зустрічі з Трампом

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 21:14
Зеленський зустрінеться з Трампом — які теми обговорять
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом український лідер Володимир Зеленський сподівається ухвалити з ним рамкову угоду щодо завершення війни та винести її на референдум. Також він прагне домовитися про кращу позицію щодо територій.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Axios. 

Читайте також:

Що хоче обговорити Зеленський із Трампом

Зеленський сказав, що все ще сподівається домовитися про кращу позицію щодо територій, але якщо мирний план вимагає "дуже складного рішення", найкращим шляхом буде винесення всього 20-пунктового плану на референдум. 

За словами президента, референдум може відбутися лише, якщо Росія погодиться на припинення вогню щонайменше на 60 днів. Коли буде небезпечно і люди не прийдуть на дільниці, результат може бути нелегітимним.

"Росіяни розуміють необхідність припинення вогню на випадок референдуму, але хочуть скоротити термін. Наразі незрозуміло, чи готова Росія взагалі погодитися на пропонований мирний план", — сказав глава держави. 

Водночас США вважають важливим кроком уперед готовність Зеленського не виключати територіальних поступок і провести референдум. Також американці запропонували 15-річні гарантії безпеки, однак український лідер вважає, що потрібно більше.

Нагадаємо, раніше Axios писав, що РФ згодна на припинення вогню, але є умова. Вона вимагає контролю над усім Донбасом.

Водночас Михайло Подоляк пояснив, чому Путін може відмовитися від мирного плану. За його словами, це може статися не з раціональних причин.

Володимир Зеленський переговори Дональд Трамп війна в Україні мирний план
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
