Зеленский встретится с Трампом — какие темы обсудят

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом украинский лидер Владимир Зеленский надеется принять с ним рамочное соглашение о завершении войны и вынести его на референдум. Также он стремится договориться о лучшей позиции по территориям.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью Axios.

Зеленский сказал, что все еще надеется договориться о лучшей позиции по территориям, но если мирный план требует "очень сложного решения", лучшим путем будет вынесение всего 20-пунктового плана на референдум.

По словам президента, референдум может состояться только, если Россия согласится на прекращение огня минимум на 60 дней. Когда будет опасно и люди не придут на участки, результат может быть нелегитимным.

"Россияне понимают необходимость прекращения огня на случай референдума, но хотят сократить срок. Пока непонятно, готова ли Россия вообще согласиться на предлагаемый мирный план", — сказал глава государства.

В то же время США считают важным шагом вперед готовность Зеленского не исключать территориальных уступок и провести референдум. Также американцы предложили 15-летние гарантии безопасности, однако украинский лидер считает, что нужно больше.

Напомним, ранее Axios писал, что РФ согласна на прекращение огня, но есть условие. Она требует контроля над всем Донбассом.

В то же время Михаил Подоляк объяснил, почему Путин может отказаться от мирного плана. По его словам, это может произойти не по рациональным причинам.