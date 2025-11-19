Відео
Зеленський розкрив, про що домовився з Ердоганом

Зеленський розкрив, про що домовився з Ердоганом

Дата публікації: 19 листопада 2025 18:48
Оновлено: 19:14
Зеленський розкрив, про що домовився з Ердоганом
Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент України Володимир Зеленський повідомив про змістовну та результативну зустріч із турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. За його словами, перемовини були зосереджені на подальшому розвитку оборонної співпраці двох країн, зокрема на спільних виробничих проєктах та координації дій для більш ефективного захисту українців.

Про це голова держави повідомив у Telegram у середу, 19 листопада.

Зустріч Зеленського та Ердогана

Окрему увагу приділили дипломатичним зусиллям, спрямованим на досягнення справедливого миру та гарантій безпеки. Зеленський наголосив, що Київ і Анкара мають однакове бачення щодо необхідності надійних механізмів миру та стабільності, а також домовилися й надалі тісно координувати позиції та взаємодіяти з міжнародними партнерами.

Президент також повідомив, що Україна докладає всіх зусиль, аби до Нового року відновити обміни та повернути додому військовополонених, цивільних заручників і незаконно вивезених дітей.

Зеленський відзначив активну роль Туреччини в Коаліції охочих, особливо в її військово-морському компоненті. За його словами, безпека в Чорному морі є ключовою, і гарантувати її можливо лише у тісній співпраці з Анкарою.

Глава держави подякував Туреччині та особисто Ердогану за підтримку й підкреслив важливість довіри між країнами, висловивши надію на подальшу дієвість турецької дипломатії.

Нагадаємо, Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган наголосив, що Анкара підтримує повернення до роботи Стамбульського формату та готова сприяти його відновленню.

Раніше Зеленський розповідав, що планує говорити з лідером Туреччини про кроки щодо завершення війни в Україні.

Володимир Зеленський Туреччина переговори Реджеп Ердоган війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
