Зеленский раскрыл, о чем договорился с Эрдоганом

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о содержательной и результативной встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, переговоры были сосредоточены на дальнейшем развитии оборонного сотрудничества двух стран, в частности на совместных производственных проектах и координации действий для более эффективной защиты украинцев.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в среду, 19 ноября.

Встреча Зеленского и Эрдогана

Отдельное внимание уделили дипломатическим усилиям, направленным на достижение справедливого мира и гарантий безопасности. Зеленский отметил, что Киев и Анкара имеют одинаковое видение необходимости надежных механизмов мира и стабильности, а также договорились и в дальнейшем тесно координировать позиции и взаимодействовать с международными партнерами.

Президент также сообщил, что Украина прилагает все усилия, чтобы до Нового года возобновить обмены и вернуть домой военнопленных, гражданских заложников и незаконно вывезенных детей.

Зеленский отметил активную роль Турции в Коалиции желающих, особенно в ее военно-морском компоненте. По его словам, безопасность в Черном море является ключевой, и гарантировать ее возможно только в тесном сотрудничестве с Анкарой.

Глава государства поблагодарил Турцию и лично Эрдогана за поддержку и подчеркнул важность доверия между странами, выразив надежду на дальнейшую действенность турецкой дипломатии.

Напомним, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Анкара поддерживает возвращение к работе Стамбульского формата и готова способствовать его восстановлению.

Ранее Зеленский рассказывал, что планирует говорить с лидером Турции о шагах по завершению войны в Украине.