Стамбульский формат — Эрдоган хочет возобновления переговоров

Турция хочет возобновить Стамбульский формат — заявление Эрдогана
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что выступает за восстановление и расширение Стамбульского формата. Его страна всегда готова обсуждать с Россией предложения к миру.
Об этом Тайип Эрдоган сообщил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Турции 19 ноября.
Турция выступает за восстановление Стамбульского формата
"Турция выступает за восстановление Стамбульского формата в более широком формате", — сказал Эрдоган.
Также он добавил, что поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и всегда готов обсуждать с Россией предложения, которые откроют путь к справедливому миру.
"Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины. Крым — это Украина, как и другие оккупированные территории", — подытожил Тайип Эрдоган.
Кроме того, президент Турции заявил, что его страна готова присоединиться к восстановлению Украины после войны.
Напомним, ранее Эрдоган заявил, что готов принять встречу Трампа и Путина в Турции. Это возможно, если переговоры не удастся провести в Будапеште.
В то же время известно, что сегодня Зеленский хотел обсудить с президентом Турции достижение справедливого мира.
Читайте Новини.LIVE!