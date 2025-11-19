Видео
Україна
Турция хочет возобновить Стамбульский формат — заявление Эрдогана

Турция хочет возобновить Стамбульский формат — заявление Эрдогана

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 17:53
обновлено: 18:27
Стамбульский формат — Эрдоган хочет возобновления переговоров
Президент Турции Тайип Эрдоган. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что выступает за восстановление и расширение Стамбульского формата. Его страна всегда готова обсуждать с Россией предложения к миру.

Об этом Тайип Эрдоган сообщил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Турции 19 ноября.

Турция выступает за восстановление Стамбульского формата

"Турция выступает за восстановление Стамбульского формата в более широком формате", — сказал Эрдоган.

Также он добавил, что поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и всегда готов обсуждать с Россией предложения, которые откроют путь к справедливому миру.

"Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины. Крым — это Украина, как и другие оккупированные территории", — подытожил Тайип Эрдоган.

Кроме того, президент Турции заявил, что его страна готова присоединиться к восстановлению Украины после войны.

Напомним, ранее Эрдоган заявил, что готов принять встречу Трампа и Путина в Турции. Это возможно, если переговоры не удастся провести в Будапеште.

В то же время известно, что сегодня Зеленский хотел обсудить с президентом Турции достижение справедливого мира.

Владимир Зеленский переговоры Реджеп Эрдоган война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
