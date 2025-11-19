Стамбульський формат — Ердоган хоче відновлення переговорів

Президент Туреччини Таїп Ердоган. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що виступає за відновлення та розширення Стамбульського формату. Його країна завжди готова обговорювати з Росією пропозиції до миру.

Про це Таїп Ердоган повідомив на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським в Туреччині 19 листопада.

"Туреччина виступає за відновлення Стамбульського формату в ширшому форматі", — сказав Ердоган.

Також він додав, що підтримує територіальну цілісність та суверенітет України і завжди готова обговорювати з Росією пропозиції, які відкриють шлях до справедливого миру.

"Ми підтримуємо територіальну цілісність та суверенітет України. Крим — це Україна, як і інші окуповані території", — підсумував Таїп Ердоган.

Окрім того, президент Туреччини заявив, що його країна готова долучитися до відновлення України після війни.

Нагадаємо, раніше Ердоган заявив, що готовий прийняти зустріч Трампа і Путіна в Туреччині. Це можливо, якщо переговори не вдасться провести в Будапешті.

Водночас відомо, що сьогодні Зеленський хотів обговорити з президентом Туреччини осягнення справедливого миру.