Стамбульський формат — Ердоган хоче відновлення переговорів

Туреччина хоче відновити Стамбульський формат — заява Ердогана
Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що виступає за відновлення та розширення Стамбульського формату. Його країна завжди готова обговорювати з Росією пропозиції до миру.
Про це Таїп Ердоган повідомив на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським в Туреччині 19 листопада.
Туреччина виступає за відновлення Стамбульського формату
"Туреччина виступає за відновлення Стамбульського формату в ширшому форматі", — сказав Ердоган.
Також він додав, що підтримує територіальну цілісність та суверенітет України і завжди готова обговорювати з Росією пропозиції, які відкриють шлях до справедливого миру.
"Ми підтримуємо територіальну цілісність та суверенітет України. Крим — це Україна, як і інші окуповані території", — підсумував Таїп Ердоган.
Окрім того, президент Туреччини заявив, що його країна готова долучитися до відновлення України після війни.
Нагадаємо, раніше Ердоган заявив, що готовий прийняти зустріч Трампа і Путіна в Туреччині. Це можливо, якщо переговори не вдасться провести в Будапешті.
Водночас відомо, що сьогодні Зеленський хотів обговорити з президентом Туреччини осягнення справедливого миру.
Читайте Новини.LIVE!