Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Туреччина хоче відновити Стамбульський формат — заява Ердогана

Туреччина хоче відновити Стамбульський формат — заява Ердогана

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 17:53
Оновлено: 18:08
Стамбульський формат — Ердоган хоче відновлення переговорів
Президент Туреччини Таїп Ердоган. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що виступає за відновлення та розширення Стамбульського формату. Його країна завжди готова обговорювати з Росією пропозиції до миру.

Про це Таїп Ердоган повідомив на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським в Туреччині 19 листопада. 

Реклама
Читайте також:

Туреччина виступає за відновлення Стамбульського формату

"Туреччина виступає за відновлення Стамбульського формату в ширшому форматі", —  сказав Ердоган.

Також він додав, що підтримує територіальну цілісність та суверенітет України і завжди готова обговорювати з Росією пропозиції, які відкриють шлях до справедливого миру. 

"Ми підтримуємо територіальну цілісність та суверенітет України. Крим — це Україна, як і інші окуповані території", — підсумував Таїп Ердоган.

Окрім того, президент Туреччини заявив, що його країна готова долучитися до відновлення України після війни.

Нагадаємо, раніше Ердоган заявив, що готовий прийняти зустріч Трампа і Путіна в Туреччині. Це можливо, якщо переговори не вдасться провести в Будапешті.

Водночас відомо, що сьогодні Зеленський хотів обговорити з президентом Туреччини осягнення справедливого миру.

Володимир Зеленський переговори Реджеп Ердоган війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації