Атака РФ на Київ, касетні ракети та понад 170 влучань по енергетиці

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за даними розвідки Росія окреслила цілі наступних атак проти українців на найближчі тижні. Водночас конкретних об'єктів, які російські війська визначили пріоритетними, він не назвав. Про це він повідомив 22 жовтня після доповідей про ліквідацію наслідків російських атак. Зокрема, уночі загарбники випустили по Києву три балістичні ракети з касетними бойовими частинами, одна з яких влучила в історичному центрі столиці.

Про це повідомив Зеленський, передає Новини.LIVE.

Реклама

Що відомо про удар по Печерську

Новина доповнюється...