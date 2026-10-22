Атака РФ на Киев, кассетные ракеты и более 170 ударов по объектам энергетики

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным разведки, Россия определила цели предстоящих атак против украинцев на ближайшие недели. При этом он не назвал конкретные объекты, которые российские войска определили как приоритетные. Об этом он сообщил 22 октября после докладов о ликвидации последствий российских атак. В частности, ночью захватчики выпустили по Киеву три баллистические ракеты с кассетными боевыми частями, одна из которых попала в исторический центр столицы.

Об этом сообщил Зеленский, передает Новини.LIVE.

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