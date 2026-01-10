Зеленський розкрив деталі зустрічі із Будановим — звернення

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський розкрив подробиці розмови з очільником Офісу президента Кирилом Будановим. Він зазначив, що під час зустрічі мовилося, зокрема, й про санкції.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні у суботу, 10 січня.

Зеленський про розмову із Будановим, санкції та переговори

"Говорив із Кирилом Будановим — у тому числі про санкційну політику", — поінформував лідер.

Крім того, він зазначив, що минулого року з багатьма партнерами була налагоджена нова співпраця для синхронізації санкцій. Але темп, на думку Зеленського, має стати більшим, значно більшим.

"Російське виробництво ракет і дронів не може існувати без постачання компонентів з інших країн, і це стосується не просто якихось російських виробів, а всієї російської зброї. Це зброя, яка будується на компонентах, які сама Росія не виробляє.

І тому блокування постачання та розширення санкцій – це один із ключових наших пріоритетів. Це має бути пріоритетом також у партнерів, наші інституції мають працювати для цього активніше. Буданов доповів і про частину зустрічей у рамках дипломатичного треку", — наголосив президент.

Водночас він додав, що очікує повну доповідь усієї переговорної команди.

Глава держави зауважив, що фактично кожного дня триває спілкування з американською стороною.

"Сьогодні Рустем Умєров знову був на контакті з американськими партнерами. Це наше стратегічне завдання — діалог з Америкою має бути на сто відсотків конструктивним. Україна ніколи не була й не буде перепоною для дипломатії, і наша ефективність у роботі з партнерами завжди найвищого рівня. Так буде й надалі", — резюмував Зеленський.

Раніше ми інформували, що глава держави зустрівся із Будановим та заслухав його доповідь.

Також український лідер заслухав доповідь тимчасового виконувача обов'язків голови СБУ.