Зеленский раскрыл детали встречи с Будановым

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности разговора с Будановым.

Говорил с Кириллом Будановым - в том числе о санкционной политике. В прошлом году со многими партнерами было налажено новое сотрудничество для синхронизации санкций, но темп должен стать больше, значительно больше.



Российское производство ракет и дронов не может существовать без поставок компонентов из других стран, и это касается не просто каких-то российских изделий, а всего российского оружия. Это оружие, которое строится на компонентах, которые сама Россия не производит. И поэтому блокирование поставок и расширение санкций - это один из ключевых наших приоритетов. Это должно быть приоритетом также у партнеров, наши институты должны работать для этого активнее. Буданов доложил и о части встреч в рамках дипломатического трека.



Я ожидаю полный доклад всей переговорной команды. И фактически каждый день мы продолжаем общение с американской стороной. Сегодня Рустем Умеров снова был на контакте с американскими партнерами. Это наша стратегическая задача - диалог с Америкой должен быть на сто процентов конструктивным. Украина никогда не была и не будет преградой для дипломатии, и наша эффективность в работе с партнерами всегда самого высокого уровня. Так будет и в дальнейшем.

