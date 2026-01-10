Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский раскрыл подробности разговора с Будановым

Зеленский раскрыл подробности разговора с Будановым

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 17:12
Зеленский раскрыл детали встречи с Будановым
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности разговора с Будановым.

Говорил с Кириллом Будановым - в том числе о санкционной политике. В прошлом году со многими партнерами было налажено новое сотрудничество для синхронизации санкций, но темп должен стать больше, значительно больше.

Российское производство ракет и дронов не может существовать без поставок компонентов из других стран, и это касается не просто каких-то российских изделий, а всего российского оружия. Это оружие, которое строится на компонентах, которые сама Россия не производит. И поэтому блокирование поставок и расширение санкций - это один из ключевых наших приоритетов. Это должно быть приоритетом также у партнеров, наши институты должны работать для этого активнее. Буданов доложил и о части встреч в рамках дипломатического трека.

Я ожидаю полный доклад всей переговорной команды. И фактически каждый день мы продолжаем общение с американской стороной. Сегодня Рустем Умеров снова был на контакте с американскими партнерами. Это наша стратегическая задача - диалог с Америкой должен быть на сто процентов конструктивным. Украина никогда не была и не будет преградой для дипломатии, и наша эффективность в работе с партнерами всегда самого высокого уровня. Так будет и в дальнейшем.

Реклама
Читайте также:

Новость дополняется...

Владимир Зеленский переговоры Кирилл Буданов война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации