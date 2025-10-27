Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський розкрив нові цілі для ЗСУ — що вирішили на Ставці

Зеленський розкрив нові цілі для ЗСУ — що вирішили на Ставці

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 17:47
Оновлено: 18:24
Розширення війни на глибину Росії – що вирішили на Ставці
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Україна готується суттєво розширити географію далекобійних ударів по російській військовій та енергетичній інфраструктурі. На Ставці верховного головнокомандувача анонсували запуск трирічної моделі контрактів із виробниками озброєння та посилення дипломатичного тиску на партнерів щодо ППО.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у понеділок, 27 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Що ухвалили на Ставці 

Ставка головнокомандування була присвячена оцінці ефективності далекобійних ударів за останній період та визначенню нових пріоритетів у нищенні російських військових можливостей. Зеленський наголосив на важливості системного тиску на російську нафтопереробку та розширенні площини ураження за межами поточних напрямів.

Зеленський розкрив нові цілі для ЗСУ – що вирішили на Ставці - фото 1
Допис Зеленського у Telegram. Фото: скриншот

"Провів Ставку. Головна тематика – наші спроможності для далекобійних санкцій проти Росії. Були і виробники зброї, і всі, хто відповідає за її застосування", — зазначив Зеленський. 

Президент також зазначив, що Україна переходить до трирічних контрактів на виробництво зброї, що дозволить оборонній промисловості краще планувати ресурси та масштабувати темпи постачань. Окрему увагу приділили протидії російським обстрілам енергетичних об’єктів та посиленню захисту критичної інфраструктури через додаткове залучення засобів ППО від партнерів. Українська дипломатія готує конкретні рішення для прискорення передачі необхідних систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський відреагував на заяви російського диктатора Володимира Путіна про просування на фронті, назвавши їх неправдивими.

Раніше ми також інформували, що Володимир Зеленський під час зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом обговорював не лише ракети Tomahawk, а й постачання різних видів озброєння.

Володимир Зеленський ЗСУ ППО Ставка верховного головнокомандувача далекобійна зброя
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації