Розширення війни на глибину Росії – що вирішили на Ставці

Україна готується суттєво розширити географію далекобійних ударів по російській військовій та енергетичній інфраструктурі. На Ставці верховного головнокомандувача анонсували запуск трирічної моделі контрактів із виробниками озброєння та посилення дипломатичного тиску на партнерів щодо ППО.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у понеділок, 27 жовтня.

Що ухвалили на Ставці

Ставка головнокомандування була присвячена оцінці ефективності далекобійних ударів за останній період та визначенню нових пріоритетів у нищенні російських військових можливостей. Зеленський наголосив на важливості системного тиску на російську нафтопереробку та розширенні площини ураження за межами поточних напрямів.

"Провів Ставку. Головна тематика – наші спроможності для далекобійних санкцій проти Росії. Були і виробники зброї, і всі, хто відповідає за її застосування", — зазначив Зеленський.

Президент також зазначив, що Україна переходить до трирічних контрактів на виробництво зброї, що дозволить оборонній промисловості краще планувати ресурси та масштабувати темпи постачань. Окрему увагу приділили протидії російським обстрілам енергетичних об’єктів та посиленню захисту критичної інфраструктури через додаткове залучення засобів ППО від партнерів. Українська дипломатія готує конкретні рішення для прискорення передачі необхідних систем протиповітряної оборони.

